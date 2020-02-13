شكرا لقرائتكم خبر عن «المقدشي»: مضاعفة الجهود لتحرير ما تبقى من تراب اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد المقدشي خلال لقائه بقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان وعدد من قادة الألوية العسكرية، بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمني في مختلف جبهات القتال وما يتمتعون به من معنويات عالية في معركة استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن من الميليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية.
وثمن جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن ووقفتهم الشجاعة في معركة الدفاع العروبية لإفشال المؤمرات المُهدّدة للأمن الإقليمي العربي والمصالح العالمية.
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