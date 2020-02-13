شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اليمنية: نحقق انتصارات كبيرة في مختلف الجبهات والان نبدء بالتفاصيل

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، أن قواته تحقق انتصارات كبيرة في مختلف جبهات القتال.

وجدد "مجلي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، التأكيد على استعداد القوات المسلحة اليمنية ومعها أحرار اليمن كافة لاستكمال تحرير الأرض واستعادة الأمن والاستقرار في كل مناطق البلاد.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في حالة انهيار وتقهقر وانهزام، لافتاً الانتباه إلى أن الجيش اليمني أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى يعرف بدقة كل الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء والمناطق كافة التي سيطرت عليها المليشيا الحوثية المتمردة.