شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لمواجهة الإعلان «الأمريكي –الإسرائيلي» والان نبدء بالتفاصيل

كلفت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف للعمل على دعم الجهد الدبلوماسي والسياسي والقانوني، لمواجهة الإعلان الأمريكي –الإسرائيلي بما يسمى "صفقة القرن" باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقواعده الآمرة وقرارات الأمم المتحدة وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

كما كلفت اللجنة، في ختام أعمال دورتها السابعة والأربعين والتي عقدت اليوم بالجامعة العربية برئاسة رئيس اللجنة أسامة الذويخ، الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك للعمل مع الدول لدعم الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بما فيها وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي وفكرة ضم المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت اللجنة دعم المسار القانوني لدولة فلسطين في التصدي للممارسات العنصرية الإسرائيلية بما فيها دعم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ، في الشكوى المقدمة ضد إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، في لجنة مناهضة التمييز العنصري، وكذلك تقديم مرافعات قانونية من الدول الأعضاء للجنة أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة بشأن النقل غير القانوني للسفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، بالإضافة إلى تقديم مذكرات للمحكمة الجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية على أرض دولة فلسطين المحتلة والجرائم التي تقع ضمن اختصاصاتها المرتكبة من قبل إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي.

ورفعت اللجنة مقترح دولة الكويت المتضمن تغيير مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان.