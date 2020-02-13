شكرا لقرائتكم خبر عن توصية جديدة من «الصحة العالمية» بشأن «إيبولا» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المنظمة: "طالما كانت هناك حالة واحدة من الإصابة بإيبولا فى منطقة، غير آمنة وغير مستقرة، كما هو الحال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن الاحتمالات تظل قائمة بشأن مزيد من انتشار الفيروس".
وأعلنت المنظمة الأممية "حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا" فى يوليو الماضي لحشد الدعم الدولى من أجل مواجهة هذه الأزمة الصحية فى الكونغو، وإبراز الخطر من وراء انتشار الفيروس إلى الدول المجاورة".
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