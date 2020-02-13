شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يحذر «الشيوخ» من الموافقة على قرار يخص إيران والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب على تويتر "من المهم جدا لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران. نقوم بعمل جيد جدا مع إيران وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف".
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