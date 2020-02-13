شكرا لقرائتكم خبر عن «صالح» يؤكد أهمية وحدة الصف في مواجهة الانقلاب والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أهمية وحدة الصف الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأشاد نائب الرئيس اليمني، خلال لقائه عدد من الناشطين اليمنيين، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني، وبدعم أخوي صادق من دول تحالف دعم الشرعية في اليمن, داعياً كل الوطنيين بمختلف توجهاتهم السياسية إلى وحدة الصف والترفع عن المماحكات ونسيان خلافات وسلبيات الماضي، والاتجاه نحو الهدف الذي يجمع كل الأحرار، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واستعادة الدولة اليمنية.

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