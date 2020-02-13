نهاية نظام طهران ومؤتمر ميونيخ.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 12 فبراير/شباط، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة تقرأون: مسؤول سابق بـ"سي آي إيه": آن أوان نهاية كابوس نظام طهران الوحشي، معركة إدلب.. إشادة بالجيش السوري وتهكم على عتاد تركيا المحروق، و روسيا تتهم تركيا بعدم احترام الاتفاقات حول سوريا، و"باسيج التلاميذ".. كيف يجند الحرس الإيراني الأطفال؟، وروسيا تتهم تركيا بالإخلال بتعهدات "سوتشي" في إدلب، وشريكا الحكم بالسودان يجتمعان الخميس لبحث طلب دعم أممي، والجيش الليبي: داعش يظهر بطرابلس بعد "مرتزقة" أردوغان، والدفاع الروسية: توريدات السلاح التركي تفاقم أزمة إدلب، وقائمة شركات المستوطنات.. ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي، والنيابة التركية تطالب بسجن "ملك البقلاوة" 15 عاما، وألمانيا تستعد لـ"مؤتمر ميونيخ" بـ3900 شرطي وحظر للطيران.

وعلى الصعيد الاقتصادي: الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى في 9 أشهر، مخزونات الخام الأمريكي ترتفع إلى 435 مليون برميل، الذهب يتراجع مع تنامي الإقبال على المخاطرة، تحتاج 6.5 مليار دولار.. إثيوبيا تطلب تمويلا جديدا لتوفير الطاقة لسكانها، التبادل التجاري بين السعودية وفيتنام يسجل 1.65 مليار دولار، وهبوط أكثر من المتوقع بإنتاج "اليورو" الصناعي في ديسمبر، وول ستريت تتخطى مخاوف كورونا وتقفز لمستويات قياسية.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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