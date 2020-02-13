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ابتسامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عمان ابتسامة صافية يرسمها فريق مركز الملك سلمان للإغاثة في عيادات المركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.



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