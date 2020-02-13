الدفاع التركية: تحييد 55 عنصرا من الجيش السوري في إدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، عن "تحييد 55 عنصرا من قوات الجيش السوري في إدلب". هذا وكان ​الجيش التركي​ قد أرسل تعزيزات عسكرية ضمت عناصر من ​القوات​ الخاصة والمدرعات، إلى نقاط المراقبة التابعة له في منطقة خفض التصعيد ب​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​. إضغط للمزيد

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