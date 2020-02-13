المسماري : لن نسمح للأمم المتحدة باستخدام المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس

أعلن الناطق الرسمي باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​اللواء​ أحمد المسماري ان "الجيش لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام ​المطار​ الوحيد العامل في العاصمة ​طرابلس​ التي يسعى للسيطرة عليها، وانه سيتعين على ​الأمم المتحدة​ استخدام مطارات أخرى مثل ​مصراتة​"، موضحاً "لأنه لا يمكن لقواته ضمان سلامة الرحلات إلى مطار معيتيقة نظرا لأن ​تركيا​ تستخدمه كقاعدة".

هذا وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ​ليبيا​، في وقت سابق عن أسفها لـ"عدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا".