المسماري : لن نسمح للأمم المتحدة باستخدام المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري ان "الجيش لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس التي يسعى للسيطرة عليها، وانه سيتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى مثل مصراتة"، موضحاً "لأنه لا يمكن لقواته ضمان سلامة الرحلات إلى مطار معيتيقة نظرا لأن تركيا تستخدمه كقاعدة".
هذا وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق عن أسفها لـ"عدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا".
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