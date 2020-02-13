استقصاء الجنوب اوقفت لبنانيين وسوريا لحيازتهم عملة مزورة

أوقفت دورية من استقصاء ​الجنوب​ اللبناني (م.ا.س) واللبنانية( س.أ.أ) والسوري (ع.م.ح) .على خلفية حيازتهم ورقة من فئة آل 100000 ليرة مزورة. وقد سلموا جميعا إلى مخفر ​راشيا الفخار​ قضاء ​حاصبيا​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

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