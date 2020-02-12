شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن يتبني قرار بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 أظهرت نتائج التصويت تبني مجلس الأمن الدولي نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي توصي بوقف دائم لإطلاق النار.

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد. Advertisements وأيدت 14 دولة عضوا المسودة اليوم الأربعاء، بينما امتنعت روسيا عن التصويت. ووفقًا لمصدر دبلوماسي، عارضت روسيا ذكر المرتزقة في الوثيقة. وتعبر النسخة النهائية من المسودة، التي اطلعت عليها سبوتنيك، عن قلقها إزاء تزايد مشاركة الجنود الأجانب المحترفين في ليبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يتبني قرار بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.