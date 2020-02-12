المسماري يؤكد استمرار معارك الجيش الليبي حتي تحقق أهداف الشعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365

أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء "أحمد المسماري" أن قوات الجيش الليبي لن توقف المعارك حتى تحقيق كل الأهداف التي ”كلف بها الجيش الليبي من قبل الشعب“.



وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، أن منطقة الحظر الجوي التي أعلن عنها الجيش هي من أجل سلامة الطائرات والمسافرين، موضحًا أن قاعدة معيتيقة تحت سيطرة ”الميليشيات“، وأنه لا يمكن السماح لأي طائرة أن تهبط فيها وهي تحت هذه السيطرة.

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واستغرب المسماري، من إثارة غسان سلامة لموضوع هبوط طائرته في هذا الوقت، مضيفًا أنه في ليبيا يوجد 45 مطارًا آمنًا يمكنه أن يستعملها متى شاء.

وعن سير المعارك الحالية بين المسماري أن كل مناطق سيطرة الميليشيات في مدى نيران الجيش الليبي، وأن كل ما يجري في منافذ العاصمة طرابلس مرصود من قبل أجهزة التحريات والاستخبارات العسكرية.

وأضاف المسماري أن تركيا نقلت ”إرهابيين ”من داعش والنصرة عبر مطار معيتيقة ومصراته بالمئات، وأن العشرات من هؤلاء انتقلوا إلى أوروبا.

وعرض المسماري خلال المؤتمر بعض بطاقات الأجانب الموجودين غرب ليبيا، مؤكدًا أن عددهم أكثر من 200 عنصر، وسيتم نشر البطاقات عبر صفحة الناطق الرسمية.