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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تحسم الجدل بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة للخليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
الخليج 365
حسم مجلس الشورى السعودي مقر "القيادة العسكرية الموحدة" لدول الخليج، ذلك خلال جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ عبد الله إبراهيم آل الشيخ.
وأكدت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الشورى السعودي وافق في جلسته اليوم على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الموقع في مدينة الرياض.
ويشار إلى أن الحكومة السعودية وقعت في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقا مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وقع مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، على مشروع اتفاقية بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون".
وقالت الوزارة إن الأمير فيصل بن فرحان ناقش مع الأمين العام المستجدات الإقليمية والدولية، والتعاون الخليجي المشترك، وذلك بمكتبه بديوان الوزارة بالرياض.
ومن جانبه، أكد قائد القيادة العسكرية الموحدة، الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي، أن "طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".
وأوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة، وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.
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