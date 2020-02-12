العميد دهقان: صفقة القرن حصيلة تحطم هيبة أميركا

أعتبر مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة في شؤون الصناعات الدفاعية والإسناد الإيرانية، العميد ​حسين دهقان​، انه "عشنا 40 عاما مع الحاج ​قاسم سليماني​، حيث كنا طيلة 40 عاما نواجه الأخطار في المعارك، وعندما كنا نلتقي معه، كنا نرى في وجهه كل الشهداء البارزين في البلاد، وهو لم يكن يرتدي الزي الرسمي إلا في المراسم الرسمية وبحضور قائد ​الثورة​، ولم يكن يسعى للحديث عن عظمة أعماله، لقد كان القائد سليماني قائدا شجاعا وذا تدبير وكان يتصرف بحكمة وبنحو بنّاء، وكان يسعى دوما لتنمية الأفراد الذين تحت إمرته"، مؤكداً "ان ما عرض تحت اسم ​صفقة القرن​ لم يحظ بدعم رسمي عالمي، وفي الأساس كان حصيلة تحطم هيبة ​أميركا​، وهذه الصفقة نشأت من ذهنية ​ترامب​ السقيمة، فهو وأمثاله يريدون حلحلة قضية تاريخية ب​المال​، إلا أن ​الشعب الفلسطيني​ والدول المسلمة، لن تتنازل عن حقها وأراضيها".

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