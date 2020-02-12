أكد مستشار الأمن القومي الأميركي روبيرت أوبرايان، خلال "الندوة الأطلسية" في واشنطن، ان "الولايات المتحدة لا تنوي لعب دور "شرطي العالم" وإجراء أي تدخل عسكري في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، التي تشهد تصعيدا حادا بين الجيشين التركي والسوري"، متسائلاً "هل من المفترض أن ننزل بالمظلة إلى هناك كشرطي للعالم لنصب إشارة قف، ولتوجيه تركيا بعدم فعل هذا الأمر، وروسيا بعدم فعل الأمر الآخر"؟.
وأوضح أوبرايان ان "الوضع في إدلب سيء للغاية، والرئيس السوري بشار الأسد لاعب سيء جدا، وكذلك الإيرانيون، والخطوات التي تُقدم عليها تركيا وروسيا لا تساهم في تحسين الوضع هناك"، مشيراً الى "عدم وجود عصا سحرية تستطيع وقف العنف، والحكومة الأميركية لا تنوي إرسال قوات للتدخل في نزاع، ولا أعتقد أننا سننفذ تدخلا عسكريا في إدلب في محاولة لمعالجة هذا الوضع السيء".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأميركي: لن نتدخل عسكريا في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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