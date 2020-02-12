مستشار الأمن القومي الأميركي: لن نتدخل عسكريا في إدلب

أكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ روبيرت أوبرايان، خلال "الندوة الأطلسية" في ​واشنطن​، ان "​الولايات المتحدة​ لا تنوي لعب دور "شرطي ​العالم​" وإجراء أي تدخل عسكري في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، التي تشهد تصعيدا حادا بين الجيشين التركي والسوري"، متسائلاً "هل من المفترض أن ننزل بالمظلة إلى هناك كشرطي للعالم لنصب إشارة قف، ولتوجيه تركيا بعدم فعل هذا الأمر، و​روسيا​ بعدم فعل الأمر الآخر"؟.

وأوضح أوبرايان ان "الوضع في إدلب سيء للغاية، و​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ لاعب سيء جدا، وكذلك الإيرانيون، والخطوات التي تُقدم عليها تركيا وروسيا لا تساهم في تحسين الوضع هناك"، مشيراً الى "عدم وجود عصا سحرية تستطيع وقف ​العنف​، و​الحكومة الأميركية​ لا تنوي إرسال قوات للتدخل في نزاع، ولا أعتقد أننا سننفذ تدخلا عسكريا في إدلب في محاولة لمعالجة هذا الوضع السيء".