البرهان: لا أحد فوق القانون والمطلوبون سيقدمون للعدالة سواء بالسودان أو للجنائية الدولية

أكد رئيس مجلس السيادة ​السودان​ي الفريق أول ركن ​عبد الفتاح البرهان​ أنه "سيتعاون تماما مع ​المحكمة الجنائية الدولية​، وانه وتم الاتفاق على أنه لا يوجد أحد فوق القانون والمطلوبون سيقدمون إلى العدالة سواء في السودان أو أمام الجنائية الدولية". إضغط للمزيد

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