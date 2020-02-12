الفاتيكان: البابا فرنسيس لن يظهر أي مرونة حول عزوبية الكهنة

نقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن وكالة "فاتيكان نيوز" الرسمية أن "البابا فرنسيس لن يغير موقفه بشأن عزوبية الكهنة"، موضحة أنه "لن يظهر أي مرونة بشأن إنهاء هذا الأمر، وسيضمِّن موقفه هذا في وثيقة ستنشر الأربعاء، حول نتائج "السينودس الكنسي" الذي عقد في تشرين الأول الماضي بشأن منطقة الأمازون".
ويرى البابا فرنسيس أن "معالجة مشكلة نقص الكهنة في الكنيسة الكاثوليكية الغربية لا تتم عبر فتح باب "رسامة رجال متزوجين"، بل عبر تحفيز العلمانيين على الانخراط أكثر وتحمل مسؤولية أكبر في العمل الكنسي"، فيما يرى معارضو البابا أن "هذه الخطوة تفتقر إلى المستند الديني الواضح، خاصة وأن السلطات الكنسية كانت ترسم رجالا متزوجين ككهنة في القرون الماضية".
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