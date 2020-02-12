الأمين العام للناتو: ندعم تركيا بغض النظر عن تطورات إدلب

أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن "​الناتو​ يدعم ​تركيا​ الآن، وتركيا عضو في الناتو، وللناتو حضور في تركيا، كما أننا نقدم لها عددا من إجراءات الدعم في مجال الدفاع الجوي، بغض النظر عن الوضع في إدلب، الذي يقلقنا جدا"، مشيرا الى أنه "يعتبر هجوم القوات الحكومية السورية في ​محافظة إدلب​، استخداما قاسيا للقوة واعتداءات عشوائية على مدنيين أبرياء".

ودان ستولتنبيرغ، في تصريح بأعقاب اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل، "هجوم القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، فهو غير مقبول لدينا"، داعيا "السلطات السورية إلى وقف هذه الاعتداءات".