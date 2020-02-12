أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن "الناتو يدعم تركيا الآن، وتركيا عضو في الناتو، وللناتو حضور في تركيا، كما أننا نقدم لها عددا من إجراءات الدعم في مجال الدفاع الجوي، بغض النظر عن الوضع في إدلب، الذي يقلقنا جدا"، مشيرا الى أنه "يعتبر هجوم القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، استخداما قاسيا للقوة واعتداءات عشوائية على مدنيين أبرياء".
ودان ستولتنبيرغ، في تصريح بأعقاب اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل، "هجوم القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، فهو غير مقبول لدينا"، داعيا "السلطات السورية إلى وقف هذه الاعتداءات".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للناتو: ندعم تركيا بغض النظر عن تطورات إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.