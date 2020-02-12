الجعفري: جلسة مجلس الأمن حول إدلب كانت طارئة وغير مدرجة في المواعيد

أعلن مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن "جلسة مجلس الأمن حول إدلب كانت طارئة وغير مدرجة في المواعيد"، معتبرا أن "تزامن الجلسة حول إدلب مع جلسة "صفقة القرن" ليس صدفة إنما للتغطية على الجلسة الخاصست دول حالياً في مجلس الامن برئاسة بلجيكا ينتمون لحلف شمال الأطلسي لذلك ينفذ المجلس خطط الأطلسية بفلسطين".
ولفت الجعفري في حديث تلفزيوني الى أن "الولايات المتحدة ودول غربية تريد توريط تركيا في سوريا لحسابات تتعلق بروسيا، وبعض الدول الغربية تقول إن مسار أستانة لم يعد وارداً وأميركا تريد القضاء على هذا المسار لا سيما مع تطورات إدلب"، مشيرا الى أن "الصراع السياسي تحول إلى تصعيد عسكري ولا يمكن التهدئة حالياً في إدلب".
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