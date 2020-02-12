الجعفري: جلسة مجلس الأمن حول إدلب كانت طارئة وغير مدرجة في المواعيد

أعلن مندوب ​سوريا​ في ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري​ أن "جلسة مجلس الأمن حول إدلب كانت طارئة وغير مدرجة في المواعيد"، معتبرا أن "تزامن الجلسة حول إدلب مع جلسة "​صفقة القرن​" ليس صدفة إنما للتغطية على الجلسة الخاصست دول حالياً في ​مجلس الامن​ برئاسة ​بلجيكا​ ينتمون ل​حلف شمال الأطلسي​ لذلك ينفذ المجلس خطط الأطلسية ب​فلسطين​".

ولفت الجعفري في حديث تلفزيوني الى أن "​الولايات المتحدة​ ودول غربية تريد توريط ​تركيا​ في سوريا لحسابات تتعلق ب​روسيا​، وبعض الدول الغربية تقول إن مسار أستانة لم يعد وارداً و​أميركا​ تريد ​القضاء​ على هذا المسار لا سيما مع تطورات إدلب"، مشيرا الى أن "الصراع السياسي تحول إلى تصعيد ​عسكري​ ولا يمكن التهدئة حالياً في إدلب".