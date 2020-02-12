ترامب يحذر مجلس الشيوخ من إرسال إشارة خاطئة لإيران

دعا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مجلس الشيوخ، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، "لعدم تأييد مشروع القرار الذي سيحد من صلاحياته لشن عمليات عسكرية"، مؤكدا أنها "إشارة سيئة، ستفيد ​إيران​"، ومعتبرا انه "من المهم جدا بالنسبة لأمن البلاد، ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح القرار حول صلاحيات الحرب الخاص بإيران، فنحن نقوم بعمل جيد جدا في ما يخص إيران، والوقت ليس مناسبا لنظهر الضعف".

ورأى ترامب أن "الأميركيين يؤيدون بأغلبية ساحقة هجومنا على الإرهابي سليماني، ولو كانت يداي مقيدتين لكان بوسع إيران أن تتصرف بحرية. وهذا يرسل إشارة سيئة جدا، والديمقراطيين يقومون بذلك فقط من أجل إحراج الحزب الجمهوري. فلا تسمحوا بحدوث ذلك".