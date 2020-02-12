إلغاء معرض دولي في برشلونة بسبب فيروس كورونا المستجد

أعلن منظمو معرض ​برشلونة​ الدولي للأجهزة المحمولة إلغاءه بسبب مخاوف مرتبطة ب​فيروس كورونا​ المستجد والتي دفعت بعدة مجموعات إلى الانسحاب.

وأعلنت الجمعية المنظمة في بيان أنّها "ألغت معرض برشلونة 2020 لأنّ الاهتمام العالمي بفيروس كورونا المستجد والمخاوف المتعلقة بالسفر وغيرهما من الظروف تجعل من المستحيل تنظيم هذا الحدث".

وكان المعرض بدورته لعام 2020 سيقام بين 24 شباط و27 منه، ويستقطب سنويا نحو 110 آلاف زائر من المتخصصين، منهم خمسة آلاف صيني إلى ستة آلاف، بحسب الجمعية الدولية لشبكات ​الهاتف المحمول​ (جي أس أم إيه) المنظمة للحدث.