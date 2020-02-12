الجيش: توقيف 5 أشخاص لتورطهم بإشكال سد البوشرية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أنه "بتاريخه وقع إشكال في محلة سد البوشرية- ​المتن الشمالي​ بين عدد من المواطنين بسبب خلافات شخصية سابقة، تخلله ​إطلاق نار​ وتضارب بالعصي و​السكاكين​، حيث أصيب 7 أشخاص بجروح نقلوا على أثرها إلى ​مستشفيات​ المنطقة. على الفور حضرت دورية من الجيش إلى المكان وقامت بتوقيف 5 أشخاص لتورطهم بالإشكال. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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