صندوق النقد: تلقينا طلبا من لبنان للحصول على الاستشارة ونحن جاهزون للمساعدة

أعلن ​صندوق النقد الدولي​ "أننا تلقينا طلباً من السلطات اللبنانية للحصول على الاستشارة والخبرات التقنية ونحن جاهزون للمساعدة"، مؤكدا أن "السلطات اللبنانية هي التي ستتخذ أي قرارات بشأن ديون لبنان​​​​​​​".

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