الإبل تستجيب لولي عهد دبي.. فيديو لطيف يشعل التريندات

أشعل مقطع فيديو طريف، يوضح ملاطفة واستجابة الجمال للشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.
وتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو الذي نشره الشيخ حمدان، وظهر به ينادي على الإبل باسمائهم ويأتون له، وعندما يذهبون، يسرعون بطريقة طريفة وكأنهم سعداء للغاية.
واعتاد الشيخ حمدان على نشر مقاطع فيديو أو صور طريفة لحيوانات أليفة و مفترسة، حيث كثيراما ينشر صورا له مع الخيل والصقور وغيرها من الحيوانات.
ودرس حمدان بن محمد في أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية وتخرج منها عام 2001، إضافة إلى دراسته العسكرية حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.
وحصد الميدالية الذهبية للفروسية في البطولة الأولمبية للألعاب الآسيوية، كما حصل على كأس رئيس الدولة للفروسية عام 2008.
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