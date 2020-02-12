واشنطن تمدد إعفاء العراق من عقوبات إيران

في الوقت الذي تحدث فيه خبراء عن الكلفة الباهظة لبغداد في حال الصدام مع واشنطن، قرّرت الولايات المتحدة تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلّقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لـ45 يوما، وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني عام 2018، وهدّدت بمعاقبة الدول المتعاملة مع طهران في هذا المجال، لكنّها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة المتتالية، بدأت بـ45 يوما، ثم توسّعت إلى 90 و120 يوما، غير أن العراق يعتمد على الجارة إيران لتأمين نحو ثلث حاجته من الكهرباء.

شروط صارمة

قال المسؤول العراقي مفضّلا عدم الكشف عن هويته «التمديد هذه المرة سيكون 45 يوما وسيطبّق ضمن شروط صارمة»، في الوقت الذي تخوض فيه بغداد وواشنطن حاليا محادثات حول ماهية هذه الشروط. وغالبا ما تدعو الولايات المتحدة العراق إلى الابتعاد عن إيران من خلال التعاون مع شركات أمريكية لاستيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين القدرة على توصيل الطاقة للمنازل.

الأزمة بين الدولتين

عاشت الدولتان أزمة حقيقية عقب قتل الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة جوية في مطار بغداد، تصاعد بعده غضب الحكومة العراقية ليصوّت البرلمان لاحقاً على طرد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة من العراق ووقف اتفاقيات التعاون العسكري، غير أن خبراء حذروا العراق من الكلفة الباهظة التي تترتب على الصدام مع واشنطن.

أثر الصدام

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حذر خبراء اقتصاديون من أن الكلفة الاقتصادية للصدام العراقي – الأمريكي ستلقي بظلالها على الموازنة العامة وبيئة الاستثمار وتراجع الإيرادات وارتفاع السلع فضلا عن عدم قدرة الدولة على توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلى جانب احتمالية كبيرة في تجمد الولايات المتحدة عائدات النفط العراقية التي تمر من خلال البنك الفيدرالي الأمريكي إلى العراق، فضلا عن إمكانية تجميد استثمارات العراق في سندات الخزانة الأمريكية التي تبلغ 32.7 مليار دولار، وأكدوا أن الصدام يتضمن احتمالية انهيار سعر صرف الدينار العراقي بسبب شح العملات الأجنبية وتوقف مزاد العملة للبنك المركزي العراقي، مما سيؤدي إلى عدم الاستقرار النقدي وإلى اضطراب الأسعار وارتفاعها، إضافة إلى تراجع كبير في الاحتياطيات النقدية.

إقراض العراق

أشار الخبراء إلى توقف المؤسسات الدولية والأمريكية عن إقراض العراق والتي تعد أحد المصادر المهمة لتمويل عجز الموازنة العراقية، كما سيحدث تراجع كبير في القدرة الإنتاجية والتصديرية للنفط الخام بسبب الانسحاب المتوقع للشركات الأمريكية والأجنبية عموما العاملة في حقول عقود التراخيص فضلا عن توقف مشاريع تطوير صناعة الغاز والبنية التحتية لقطاع النفط.

إلغاء الاستثناء

كما توقع الخبراء أن تلغي الولايات المتحدة الاستثناء الممنوح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران مما سيؤثر سلبيا على تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، إلى جانب الخسائر الكبيرة التي سيتعرض لها القطاع المصرفي العراقي، علاوة على ذلك سيضطر العراق إلى دفع عدة مليارات من الدولارات إلى الولايات المتحدة مقابل إخلائها لقواعدها العسكرية في العراق.