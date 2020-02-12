الجبير يناقش التطورات الإقليمية والدولية مع رومانيا

ونقل الجبير -خلال الاستقبال- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، إلى الرئيس يوهانيس ولحكومة وشعب الجمهورية الرومانية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في كثير من المجالات، إضافة إلى بحث مجمل التطورات الإقليمية والدولية.
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