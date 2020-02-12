إيقاف 29 مهاجرا وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بالجزائر

أوقفت وحدات من حرس السواحل والأمن الجزائريين 29 مهاجرا غير شرعي بمدينتي وهران والقالة شمال غرب وشرق البلاد. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، بأن المهاجرين أوقفوا وهم على متن قوارب تقليدية الصنع، بشواطئ تلك المدن في أثناء استعدادهم للإبحار خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، مضيفا أن عناصر من الجيش بمدينتي تمنراست وإن أمناس ضبطت 12 مولدا كهربائيا، و6 مطارق ضغط، وجهازي كشف عن المعادن، ومركبة رباعية الدفع محملة 1980 كاميرا مراقبة و200 هاتف محمول. وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر من الجيش دمرت مخبأين للجماعات الإرهابية، وقنبلتين تقليديتي الصنع، ومواد تدخل في صناعة المتفجرات بعد كشفها بمحافظة سطيف شرق الجزائر.



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