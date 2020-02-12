ماكرون يدعو حفتر لزيارة فرنسا

بنغازي (الاتحاد) تلقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء أمس الأربعاء، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا سلمها له مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو خلال زيارة الأخير إلى مقر القيادة العامة للجيش الليبي في منطقة الرجمة بمدينة بنغازي. وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبي في بيان صحفي، إن المباحثات بين حفتر وكريستوف تطرقت إلى سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة.

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