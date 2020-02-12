موسكو: أنقرة تنتهك اتفاق إدلب ولم تلتزم بإبعاد الإرهابيين

عواصم (وكالات)

احتدم الخلاف بين موسكو وأنقرة أمس على الرغم من مساعي التهدئة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاقات السلام واستهداف قوات بعضهما البعض في محافظة إدلب السورية، وأكدت موسكو أن وجود قوات ومدرعات تركية في منطقة إدلب يجعل الوضع أسوأ بكثير خاصة في ظل نقل الأسلحة والذخيرة عبر الحدود السورية-التركية.

وبينما اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، روسيا بارتكاب مجازر في إدلب، أكد الكرملين، أن تركيا لا تلتزم بالاتفاقيات التي أبرمتها مع روسيا «لتحييد» الإرهابيين، مضيفاً أن الهجمات على الجيش السوري والقوات الروسية مستمرة في المنطقة.

جاء ذلك بعد تهديد جديد لأردوغان بضرب الجيش السوري في كل مكان، وتلميحه لهجوم كبير نهاية فبراير، إذا لم تنسحب قوات النظام من المواقع القريبة لمواقع المراقبة التركية في إدلب.

إلى ذلك، توسع الجيش السوري في محيط الطريق الدولي حلب - دمشق لضمان أمنه غداة سيطرته عليه بالكامل للمرة الأولى منذ 2012.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بـ«تقدم متواصل منذ الثلاثاء لقوات الجيش السوري في إطار تأمينها محيط الطريق الدولي» وإبعاد هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى عنه منعاً لاستهدافه.

وبعد سيطرتها على بلدات وقرى عدة منتشرة على جانبيه وتحديداً الجهة الشرقية، تمكنت القوات السورية الحكومية، منذ الثلاثاء من التوسع إلى الغرب منه واستعادت قرى وبلدات عدة أبرزها بلدة خان العسل المحاذية لمدينة حلب.

وأفادت صحيفة الوطن، المقربة من الحكومة السورية، أنه «مع التزامه باتفاق سوتشي أحرز الجيش العربي السوري تقدماً نوعياً إستراتيجياً بسيطرته على طريق حلب- دمشق بالكامل بعد إحكامه السيطرة على ضفتيه الشرقية والغربية». وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن إصابة صحفي ومصورين يعملون لصالحها ولصالح وسيلة إعلامية حكومية أخرى خلال تغطيتهم التطورات غرب حلب.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو لا تزال ملتزمة بالاتفاقيات مع أنقرة، لكنها تعتبر أن الهجمات في إدلب غير مقبولة وتتنافى مع الاتفاق مع أنقرة. واتهم بيسكوف تركيا بعدم الالتزام بالاتفاق الخاص بمحافظة إدلب المبرم عام 2018، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق المبرم بين بوتين وأردوغان، كان من المفترض أن تضمن تركيا إبعاد الجماعات الإرهابية عن إدلب. وأضاف «تلك الجماعات في إدلب تشن ضربات على القوات السورية وتقوم أيضا بأعمال عدائية ضد منشآتنا العسكرية».

وصعّد أردوغان النبرة ضدّ روسيا، متهما إياها بارتكاب «مجازر» في إدلب، فيما وصلت تعزيزات تركية جديدة إلى المنطقة. وهدد أردوغان بأنه «إذا اعتدى النظام السوري على قواتنا (مرة أخرى) فسنضربه حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق سوتشي».

كما شدد أردوغان على أن «الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب لن تستطيع التحرك بحرية كما كانت في السابق». وقال:«إذا لحق ضرر مجددا بقواتنا، سنقصف قوات الجيش السوري في كل مكان، ولن نترك أحدا في أمان». وأشار إلى أن «تركيا عززت وجودها العسكري في إدلب، ولن تنتظر نتائج اجتماعات لا تنتهي»، في إشارة إلى الاجتماعات المتكررة مع المسؤولين الروس. وتحدث عن «حشود للمعارضة السورية لإخراج القوات السورية من إدلب».وقال أردوغان إن 14 جنديا قُتلوا في إدلب وأصيب 45 آخرون.

وأشار إلى أن «الحكومة السورية ومن يدعمها، يستهدفون المدنيين باستمرار في إدلب، ويرتكبون مجازر ويريقون الدماء»، وذلك بهدف إخلاء المنطقة ودفع السوريين النازحين باتجاه الحدود التركية.

وقال أردوغان:«سنفعل كل ما تقتضيه الحاجة على الأرض وفي الجو دون تردد ودون توقف».

وفي اتصال هاتفي في وقت سابق، عبّر بوتين وأردوغان عن رغبتهما «بالتطبيق الكامل» لاتفاقات خفض التصعيد الروسية-التركية في سوريا بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وفي السياق ذاته، أكدت سوريا أن أي تواجد للقوات التركية على أراضيها هو تواجد غير مشروع وخرق فاضح للقانون الدولي، محملة النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التواجد.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية: «بعد انهيار تنظيماته الإرهابية التي يدعمها، ويسلحها، ويدربها، تحت ضربات الجيش العربي السوري، وبعد انكشاف أمره ودوره كأداة للإرهاب الدولي، يخرج علينا رأس النظام التركي بتصريحات جوفاء فارغة وممجوجة لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع، غير فاهم لمجريات الأوضاع والأمور ولا تنم إلا عن جهل ليهدد بضرب جنود الجيش العربي السوري بعد أن تلقى ضربات موجعة لجيشه من جهة ولإرهابييه من جهة أخرى». وأضاف المصدر «إن الجمهورية العربية السورية تؤكد مجدداً الإصرار على الاستمرار في واجباتها الوطنية والدستورية في مكافحة التنظيمات الإرهابية على كامل الجغرافيا السورية وتخليص أهلنا من نيرها بما في ذلك فتح معابر إنسانية آمنة بعد أن أعاقت المجموعات الإرهابية المدعومة من رأس النظام التركي خروج المدنيين عبرها لاستعمالهم دروعاً بشرية لهم».