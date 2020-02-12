إخلاء ثلاثة مساجد في ألمانيا إثر تهديدات

أخلت السلطات الألمانية في ولاية شمال الراين فيستفاليا، اليوم الأربعاء، ثلاثة مساجد بسبب تهديدات.

وأعلنت الشرطة أن المساجد، التي تقع في مدن إيسن وأونا وهاجن، تلقت بعد ظهر اليوم رسائل إلكترونية تحوي تهديدات.

وقال متحدث باسم الشرطة"أخلينا المباني المستهدفة، ولم يؤد الأمر إلى أضرار حتى الآن". وأضاف أن الشوارع المحيطة بالمساجد أغلقت من أجل تجنب أي تهديد محتمل على المارة ووسائل النقل.

كما أدى التهديد إلى إغلاق شارع يزدحم بحركة المرور في مدينة "إيسن". وما زالت الشرطة تنتشر في المكان حتى مساء اليوم.

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