39 إصابة جديدة بالسفينة المنكوبة

طوكيو (وكالات)

أكدت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد على متن سفينة سياحية، ترسو في ميناء يوكوهاما. كما تأكدت إصابة مسؤول بالحجر الصحي بالفيروس. وبذلك، يرتفع إجمالي حالات الإصابة على متن السفينة «دياموند برنسيس» (أميرة الماس) إلى 174 حالة، فيما يتوقع أن يبقى ركاب السفينة في الحجر حتى 19 فبراير.

وقالت الوزارة إن الاختبارات، التي أجريت على 53 شخصاً آخرين أظهرت إصابة 29 راكباً بالفيروس، من بينهم فتاة صغيرة، و10 من أفراد طاقم السفينة، ومن بينهم 10 يابانيين، وقالت الوزارة إن مسؤول الحجر الصحي كان على متن السفينة في الثالث والرابع من فبراير الجاري، ودخل غرف الركاب لاستلام استبيانات وأخذ درجات حرارتهم. وكان يرتدي قناعا واقيا وقفازات.

وأصيب المسؤول بحمى في التاسع من فبراير وزار مؤسسة طبية في اليوم التالي، حيث تم إجراء فحص له للكشف عن إصابته بالفيروس، ومن بين الحالات التي كانت على السفينة، أربعة أشخاص في حالة خطيرة، اثنان منهم في العناية المركزة والاثنان الآخران تم وضعهما على جهاز تنفس صناعي، ومن بين الحالات، رجل ياباني في الستينيات من عمره، ورجلان يابانيان في السبعينيات من العمر ومواطن أجنبي في السبعين من عمره أيضا.