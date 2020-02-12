منظمة دولية تحذر من «أسوأ كارثة إنسانية»

بيروت (أ ف ب)

حذرت منظمة المجلس النرويجي للاجئين امس من «أسوأ كارثة إنسانية» منذ بدء النزاع في سوريا قبل نحو تسع سنوات في حال استمر التصعيد العسكري في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان ايجلاند لوكالة فرانس برس «إنها أكبر حركة نزوح في أسوأ حرب في جيلنا هذا. الآلاف يفرون بحياتهم، ما نشهده هو فعلاً غير مسبوق». ودعا ايجلاند إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب، التي وصفها بأنها «أكبر مخيم للاجئين في العالم وأي اعتداء فيها يضع حياة ملايين النساء والأطفال» في خطر.

وأضاف ايجلاند «خوفنا الآن أن يؤدي هجوم شامل إلى أسوأ كارثة إنسانية في الحرب الوحشية في سوريا»، محذراً من أن تطال «إراقة الدماء» النازحين المدنيين. وأكد «قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار ومحادثات».

وتفاقم موجة النزوح اليوم الوضع الإنساني السيء أساساً في إدلب، وتزداد معاناة النازحين مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وقال إيجلاند «يجب دعم تركيا لتوفير ممر آمن للنساء والرجال والأطفال الهاربين من العنف إلى المنطقة الحدودية (معها) ومناطق تحت سيطرتها في شمال سوريا». وأضاف أن «الوضع سيئ جداً وهناك عائلات بحاجة ماسة للطعام والشراشف والفرش» لا تجد أماكن في المخيمات المكتظة، مشيراً إلى ارتفاع حاد في الأسعار. وقال «لدينا تقارير عن عشرات العائلات التي تتشارك شقة واحدة».