الإمارات: اتفاق مع «الصحة العالمية» على تدريب كوادر طبية وتمريضية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أبلغت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كافة المنشآت الصحية الخاصة بالدولة، بالتعامل مع الحالات المشتبه بها بالإصابة بفيروس «كورونا الجديد» (كوفيد-19)، كحالات طارئة، تقدم لها خدمات الرعاية الصحية العاجلة، وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية لأقصى أنواع حالات الطوارئ، الذي تطبقه أقسام الحوادث في الإمارات.

وأصدر الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات، تعميما حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، يطالب مقدمي خدمات الرعاية الصحية، بالإبلاغ الفوري لإدارات الطب الوقائي المعنية بتفعيل الإجراءات الوقائية والفحص المخبري المعتمد، مشددا على ضرورة إبلاغ المعنيين لدى هذه المنشآت الصحية بإلزامية العمل وفق ذلك التعميم تعزيزا وحماية للصحة العامة.

كما أصدر الرند، تعميما آخر حصلت عليه «الاتحاد»، أشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتفقت مع منظمة الصحة العالمية، على تدريب القطاع الصحي الخاص بالدولة، على مجال الرعاية الحرجة، وبدء المستشفيات الخاصة في تسجيل كوادرها الطبية والتمريضية والفنية المعينة على الرابط المخصص تمهيدا لإقامة الدورة في الفترة المقبلة.

إلى ذلك، كشفت البيانات الطبية والعلمية التي أعلن عنها في دورة تدريبية، نظمتها الوزارة بخصوص الفيروس، أن 98% من الحالات المشتبه في إصابتها تعاني من ارتفاع درجة حرارة الجسم، وهي أكبر الأعراض البارزة التي أصابت الحالات المشتبه بها على مستوى العالم، فيما يأتي في المرتبة الثانية الإصابة بالدوار بنسبة 84%، وثالثا الحكة بنسبة 76%.

وأشارت البيانات إلى أن هناك أعراضا عامة أقل انتشارا، حيث يصيب الصداع 3%، بينما تحدث عدم القدرة على الحركة في 28% من حالات الاشتباه، ولفتت إلى أن متوسط أيام الحضانة للمرض تتراوح بين 2 و14 يوما، وقد تزيد عن ذلك حسب طبيعة الحالة، وذكر الأطباء، أن الحالات المصابة بالفيروس تحتاج على الأرجح 14 يوما لتلقي الرعاية الصحية، وقد يزيد الوقت عن ذلك حسب المضاعفات التي تلم بالمريض، مؤكدين أنه لا يوجد لقاح لعلاج الأشخاص المصابين بهذا المرض حتى الآن.

ونصح الأطباء المختصون، مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات، بضرورة توجه حالات الاشتباه إلى أقسام الطوارئ، فإذا ثبتت الإصابة بالفيروس، تكون الأولوية لمعالجة الأعراض والعمل على عدم انتقال العدوى للآخرين، ثم تحدث الأطباء عن ضرورة تجنب حالات الاشتباه وعزل المصابين في غرف الحجر الصحي، وجمع عينات التحليل للحالات سواء المشتبه في إصابتها أو المصابة بالفعل بالفيروس، مشيرين إلى أهمية إعطاء حالات الاشتباه قناعا «كمامة واقية» كأحد الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى، بالإضافة إلى أن يكون الفاصل من 1 إلى 2 متر مع الآخرين، ولفتوا إلى أن فترة تنويم المريض في المستشفى تعتمد على حالة المريض ووضعه والتقدم في العلاج.