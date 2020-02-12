مخاوف من فوضى وخسائر في بريطانيا مع اقتراب «دينيس»

شادي صلاح الدين (لندن)

قُتل رجل ستيني سقطت عليه شجرة نتيجة الرياح القوية في منطقة «بلاك وود» في ليفربول أمس ليصبح الضحية الثالثة للعاصفة «كيارا». فيما تستعد بريطانيا لمواجهة العاصفة «دينيس» نهاية الأسبوع. وتسببت العاصفة التي تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة، في تدمير أكثر من 500 منزل حتى الآن.

وزاد فيضان الأنهار بعد سقوط ما يصل إلى 8 أمتار من الأمطار في يوم واحد، في حين شلت الرياح معظم شبكة النقل. وتوقعت شركات التأمين أن تصل قيمة الفاتورة النهائية للأضرار إلى مليار جنيه استرليني، حيث حذر خبراء الأرصاد البريطانيين من أن يستعدوا لعواصف ثلجية وسقوط كميات كبيرة من الثلوج. من ناحية أخرى، حذر خبراء الأرصاد المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة من أنهم سيعانون من أضرار في إمدادات الطاقة وتعطل السفر عندما تجتاح عاصفة جديدة البلاد نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقع الخبراء رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة يومي السبت والأحد من العاصفة «دينيس»، تؤدي إلى أمواج ساحلية عاتية وفيضانات محتملة في مناطق أخرى.

وتم بالفعل إصدار تحذير وطني شديد برياح قوية في معظم أنحاء إنجلترا وويلز. ومن المحتمل أن يتم إصدار مزيد من التحذيرات في الأيام المقبلة. وقال خبراء الأرصاد إنه بينما من غير المرجح أن تتكرر سرعة الرياح القصوى البالغة 97 ميلاً في الساعة، إلا أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 ميلاً في الساعة على التلال والمناطق الساحلية والمواقع المكشوفة.