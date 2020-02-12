إيران: تطوير برنامج الأقمار الصناعية لأغراض مدنية

طهران (أ ف ب)

نفت الحكومة الإيرانية أمس اتهامات أميركية لإيران بأن برنامجها للأقمار الاصطناعية له بعد عسكري، وذلك بعد أيام من فشل تجربتها الأخيرة لوضع قمر اصطناعي في مداره. ونقلت وكالة (ارنا) الرسمية الإيرانية عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله إن «هدف مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية والأقمار الاصطناعية مسألة مدنية».

وأضاف الوزير «يمكننا أن نستخدم قمراً اصطناعياً لأهداف دفاعية، لكن ملف القاذفات الفضائية مسألة لا دفاعية تماماً، وهو حقّ واضح ومطلق للأمة الإيرانية». وأشار إلى أنه «ليس هناك أي حظر في العالم» على برنامج الأقمار الاصطناعية الإيراني. وأجرت إيران أمس الأول تجربة إطلاق قمرها الاصطناعي «ظفر»، لكن القمر لم يصل إلى مداره.

واتهمت واشنطن طهران أمس باستخدام برنامجها للأقمار الاصطناعية كغطاء لتطوير برنامجها الصاروخي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن التكنولوجيا الخاصة بإطلاق القمر «متطابقة تقريبا» لمهارة صاروخ بالستي بعيد المدى.

لكن حاتمي أكد أن إيران «تقوم بما تقوم به كافة الدول الأخرى» في ما يتعلق ببرامجها للأقمار الاصطناعية. وأضاف أن طهران ستواصل عملها على برنامجها للأقمار الاصطناعية، ومن المقرر أن تطلق نسخة جديدة من «ظفر» مطلع العام المقبل. وقال الوزير الإيراني إن «ظفر 2، نظراً لوزنه، سيجري إطلاقه باستخدام قاذفة سيمرج» وهي الصاروخ الذي استخدم في تجربة الأحد. إلى ذلك، قالت وزارة العدل الأميركية أمس الأول إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.

باحثة فرنسية مسجونة توقف إضرابها عن الطعام

أوقفت الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة في إيران منذ يونيو إضرابا عن الطعام بدأته قبل ستة أسابيع احتجاجاً على اعتقالها، وفق ما أعلن محاميها أمس. وقال المحامي سعيد دهقان إن «عادلخاه استجابت لطلب خطي من نشطاء مدنيين وسياسيين وأوقفت إضرابها عن الطعام أمس».وكانت لجنة دعم للباحثة قد اعتبرت مؤخراً ان وضعها الصحي «مقلق» ودعتها إلى وضع حدّ لإضرابها. وأوقفت إيران في 5 يونيو 2019 فاريبا عادلخاه الخبيرة في علم الأنتروبولوجيا وزميلها الباحث المتخصص بالقرن الإفريقي رولان مارشال. وهما متهمان بتهديد «الأمن القومي» ونشر «الدعاية» ضد النظام، وهي تهم ملفقة بحسب لجنة الدعم.