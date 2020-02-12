"الصحة العالمية" تعلن العمل على تطوير 4 لقاحات ضد كورونا

أعلنت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن، الأربعاء، أن أربعة لقاحات لفيروس كورونا الجديد "كوفيد19 "يجري تطويرها" في الوقفت الحالي.

وقالت سواميناثن في مؤتمر صحفي في جنيف حيث مقر المنظمة، إن التجارب البشرية للقاح واحد أو اثنين من تلك اللقاحات الواعدة لبتي يتم تطويرها يمكن أن تبدأ خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.

ومع ذلك، حذرت سواميناثن من أن تطوير لقاح وإنتاجه للاستخدام الواسع، قد يستغرق عاما أو عاما ونصف العام.

وأضافت كبيرة علماء المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إنه سيتم اختبار العديد من الأدوية الموجودة حاليا، لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام أي منها لعلاج فيروس "كوفيد19-".

وظهر الفيروس لأول مرة في الصين في ديسمبر الماضي وانتشر إلى دول عدة عبر العالم. لكن الصين قالت اليوم إن عدد حالات الفيروس المسجلة بدأت تتراجع.

وأدى المرض إلى وفاة 1113 شخصاً.

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