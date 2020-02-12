لبنان يطلب رسمياً مساعدة صندوق النقد لوضع خطة إنقاذ مالي

نقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن مصدر حكومي بارز قوله إن لبنان طلب رسمياً من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة إنقاذ اقتصادية ونقدية ومالية شاملة.

وقال المصدر إن طلب الحكومة قُدم أثناء اتصال هاتفي، اليوم مع الصندوق، مضيفاً أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة القادمة.

كان مصدر حكومي أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي المساعدة.

وتصدرت الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان المشهد العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال ما أدى لأزمة سيولة واحتجاجات شعبية.

تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تشكلت الشهر الماضي، هبوطاً في العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضاً أن تتخذ قراراً حيال استحقاقات الديون السيادية التي تحل قريباً.

وفازت حكومة رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب في تصويت على الثقة أجراه مجلس النواب أمس الثلاثاء في حين اشتبك محتجون حاولوا منع عقد هذه الجلسة مع قوات الأمن ما أسفر عن إصابة المئات.

وقال المصدر الحكومي إن لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي "بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد".

وتابع المصدر أن من المتوقع أخذ قرار بشأن السندات غداً الخميس في اجتماع في قصر الرئاسة بحضور رئيس البلاد وحاكم مصرف لبنان ووزير المال.

وقالت جمعية مصارف لبنان إن من الضروري سداد السندات الدولية في موعدها "حماية لمصالح المودعين وللمحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة".

وأضافت الجمعية أن الفترة المتبقية قبل موعد استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس المقبل قصيرة جداً "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية"، داعية إلى حل مشكلة الدين العام فور سداد السندات.