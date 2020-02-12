كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوفيد 19".. تعرف على سر الاسم الجديد لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت أسماء كثيرة على فيروسات عملت على إثارة الخوف في جميع أنحاء العالم بسبب قدرتها على الفتك بالمصابين بها، ومنها (الإنفلونزا الإسبانية، ميرس، وإيبولا الإفريقية)، وبالنسبة لكلمة "كورونا" فأُطلقت على مجموعة من الفيروسات تندرج جميعها تحته، وبعد ظهوره الأول في وسط مدينة ووهان الصينية، أطلق البعض عليه اسم في الأيام الأولى لانتشاره "فيروس ووهان".

هذا وطالب الباحثون بالاتفاق على اسم رسمي للمرض لتجنب التشتت، دون ربطه باسم أي بلد أو مجموعة من الأشخاص، بعد أن أصبح تهديدًا حقيقيًا لحياة البشر؛ حيث أصيب به عشرات الآلاف وتوفي المئات.

واستجابت منظمة الصحة العالمية بشكل سريع لهذا النداء، وأطلقت عليه اسم COVID-19 "كوفيد 19"، في محاولة لوضع حد للتأثير الذي يوسم أماكن أو حيوانات بأمراض بعينها.

وسيكون لجميع حالات التفشي الرئيسية، مثل فيروس "كورونا" المستجد، أسماء "علمية" محايدة، من دون الإشارة إلى الموقع الذي تمت فيه السيطرة على المرض أو كيفية انتقاله إلى البشر.

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وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، إطلاق اسم COVID-19 على المرض الذي يسببه فيروس "كورونا" المستجد، وقال: "لدينا الآن اسم للمرض".

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "بموجب المبادئ التوجيهية المتفق عليها بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، كان علينا أن نجد اسمًا لا يشير إلى موقع جغرافي أو حيوان أو فرد أو مجموعة من الأشخاص، وفي نفس الوقت يكون واضحا وعلى صلة بالفيروس".

وتابع: إن "إطلاق الاسم يعد أمر مهم لمنع استخدام أسماء أخرى يمكن أن تكون غير دقيقة أو قابلة لوسم أشخاص أو بلدان، كذلك يسهل على المختصين الإشارة للمرض في المستقبل".

وقد اشتق الاسم الجديد من اسم الفيروس المتسبب به "كورونا"، وكلمتي "فيروس virus" و"مرض disease"، وإشارة إلى السنة التي ظهر فيها 2019؛ حيث كشف عن بدء انتشار المرض في شهر ديسمبر الماضي.