كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: عدد الحالات المصابة بـ"كورونا" بالصين أصبح مستقرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء اليوم الأربعاء، أن "عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الصين أصبح مستقرًا"، ونبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء "بحذر شديد"، موضحاً أنه "من الممكن أن يسير الانتشار في أي اتجاه"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن "هناك فريقًا بقيادة المنظمة سافر للصين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد أحرز تقدمًا جيدًا".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشار فيروس كورونا الجديد، معتبرة أنه أصبح العدو رقم واحد للبشرية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، في وقت سابق من اليوم: "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا، وما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي".