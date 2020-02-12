كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخزانة الأمريكية: الأثر الاقتصادي السلبي لـ"كورونا" لن يستمر بعد 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الأربعاء، في جلسة استماع أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ حول خطة ميزانية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الأثر الاقتصادي السلبي الناجم عن انتشار فيروس كورونا الجديد، هو حدث لمرة واحدة ولن يستمر بعد عام 2020، ولن يؤثر على توقعات النمو في الولايات المتحدة على المدى الطويل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العاليمة "رويترز".

وذكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، يوم أمس الثلاثاء، أن "الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد"، بالرغم من أنه لفت إلى التهديد المحتمل من فيروس "كورونا" في الصين ومخاوف بشأن قوة الاقتصاد في الأجل الطويل.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي: "لا يوجد سبب لعدم استمرار النمو"، مكررًا رأي البنك المركزي الأمريكي بأن النطاق الحالي الذي يستهدفه لتكاليف الاقتراض القصير الأجل، والذي يتراوح من 1,50% إلى 1,75%، مناسب للحفاظ على مسار النمو.

وقال: إن انتشار فيروس كورونا الجديد سيؤثر على الصين وأقرب جيرانها وشركائها التجاريين، وستكون له في الغالب بعض الآثار على الولايات المتحدة.