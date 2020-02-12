كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: نسيطر على 99% من مساحة البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي لا يزال ملتزم بوقف إطلاق النار، متابعًا: "نحترم دعوات الدول الصديقة بالالتزام بوقف إطلاق النار".

وأشار "المسماري"، خلال مؤمر صحفي، أذيع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الجيش مخول من الشعب الليبي في القضاء على الإرهاب، لافتًا إلى أن الجيش الليبي يسيطر على حوالي 99% من مساحة البلاد.

وتابع المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي: "هدفنا القضاء على الإرهاب، وتفكيك الميليشيات الإرهابية، وجمع السلاح".

