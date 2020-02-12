كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب فيروس "كورونا".. مواطن صيني يهدد بإحراق نفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مواطن صيني بصبّ الوقود على جسده والتهديد بإحراق نفسه، وذلك احتجاجاً منه على قرار السلطات بشأن إلغاء الاحتفال بعيد ميلاده، كإجراء وقائي ضد تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وكان وانغ (59 عاما) وهو أحد سكان شونغكينغ في جنوب غرب الصين، يخطط لتنظيم مأدبة تضم 10 طاولات أواخر الشهر الماضي، إلا أن تقييد السلطات للتجمعات العامة بغرض احتواء المرض، جعل المسؤولين يطلبون منه إلغاء الحفلة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا".

هذا وظهر وانغ في مكتب لجنة قرية مسلحًا بمفرقعات نارية حول خصره، كما سكب الوقود على صدره، وحمل ولاعة في محاولة "لتخويف لجنة القرية وجعلها تسمح له بإقامة حفلة عيد ميلاده"، وذلك ردًا على قرار السلطات بشأن إلغاء الاحتفال بعيد ميلاده، حسبما نقلت "فرانس برس".

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وأفادت وكالة الأنباء الصينية الجديدة، أن مدعين محليين تقدموا بشكوى ضد وانغ يوم أمس الثلاثاء، متهمين إياه بسلوك مخل بالنظام.

ومن جدير بالذكر أن السلطات الصينية، كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنه سيتم حظر حفلات العشاء الجماعية في المطاعم مؤقتا في العاصمة بكين؛ للحد من انتشار الفيروس الذي لا يزال حصد المزيد من الأرواح منذ بدء ظهوره في شهر ديسمبر الماضي، إذ بلغ عدد وفيات كورونا في العالم 1115 شخصًا، حتى اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس "كورونا" وصل إلى أكثر من 45 ألف مصاب في العالم، في حين تمكن نحو 5 آلاف مصاب من الشفاء من الفيروس.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في إقليم هوبي الصيني، في وقت سابق من اليوم، إن "94 شخصًا جديدًا توفوا بسبب تفشي فيروس كورونا في الإقليم الواقع وسط الصين؛ ليصل عدد القتلى بالفيروس إلى 1068 شخصًا".