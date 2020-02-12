كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية: باحثون تعهدوا بالتوصل إلى لقاح لـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، أنها هناك باحثون تعهدوا بالتوصل إلى لقاح لفيروس "كورونا" القاتل.

هذا وأكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر له عقد في جنيف، على أن الباحثين يعملون لإيجاد لقاح يعالج فيروس كورونا، مضيفة أنها تقوم ببحوث معمقة لتحديد سبب هذا المرض، معلناً أنه يعمل على ضمان الحصول على معلومات عن مسافري السفن السياحية تفاديا للإصابة بالفيروس المستجد.

ويذكر أن سلطات الصحة الصينية، قد كانت أعلنت يوم أمس الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات في البر الرئيسي في الصين جراء فيروس كورونا المستجد بلغ 1016 وفاة، فيما تخطى عدد المصابين بالفيروس في الصين القارية 42 ألفاً، بعدما سجّلت حوالي 2500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الفائتة.

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وتكافح الصين للسيطرة على الوباء، وقد اتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

فيما يعتقد أن الفيروس ظهر أولاً في أواخر شهر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.