كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: الشراكة مع السعودية مهمة في خفض التصعيد باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، إن الشراكة مع المملكة العربية السعودية مهمة في التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، وخفض التصعيد في الأراضي اليمنية.

وكتب وزير الخارجية الأمريكية في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، ولدينا مع السعودية مصلحة واحدة في خفض التصعيد في اليمن".

وقال بومبيو، فيما يخص الشأن: إن "إيران تأخرت كثيرا في الوفاء بالتزاماتها حيال القواعد الدولية الخاصة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وينبغي على طهران أن تصادق على اتفاقية باليرمو والاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب فورا".