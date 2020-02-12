كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: الشراكة مع السعودية مهمة في خفض التصعيد باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، إن الشراكة مع المملكة العربية السعودية مهمة في التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، وخفض التصعيد في الأراضي اليمنية.
وكتب وزير الخارجية الأمريكية في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، ولدينا مع السعودية مصلحة واحدة في خفض التصعيد في اليمن".
وقال بومبيو، فيما يخص الشأن: إن "إيران تأخرت كثيرا في الوفاء بالتزاماتها حيال القواعد الدولية الخاصة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وينبغي على طهران أن تصادق على اتفاقية باليرمو والاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب فورا".
هذا وكانت الولايات المتحدة، قد اتهمت في وقت سابق، خمسة أشخاص في نيويورك وتكساس بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، مساء يوم أمس الثلاثاء، إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.
وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن الخمسة هم نيكولاس هوفان من نيويورك، وتشن وانغ وروبرت ثويتس ونيكولاس جيمس فوكس ودانييل راي من تكساس، ودانييل راي لي هو رئيس شركة ستاك رويالتيز التي تتخذ من تكساس مقراً لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.
هذا ولم تعلق شركة ستاك التي يملكها لي حتى الآن على طلب بالتعقيب على بيان وزارة العدل الأمريكية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
ويشار إلى أن الصين هي المستورد الرئيسي للنفط الإيراني بالرغم من العقوبات، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على صادرات طهران من النفط عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية.