عاجل.. الرئيس الأمريكي يحذر "الكونجرس" من قرار يتعلق بإيران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، مجلس الشيوخ الأمريكي إلى عدم التصويت على مشروع قرار يقيد صلاحيات الرئيس في إعلان حرب مع إيران، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وحذر الرئيس الأمريكي مجلس الشيوخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من الموافقة على قرار سيحد من قدرته على شن حرب على إيران، وقال: إن "القرار سيبعث بإشارة سيئة للغاية، ويتيح لطهران التصرف دون رادع".

وأضاف ترامب: "من المهم جدا لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران، ونقوم بعمل جيد جدًا مع إيران وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف".

هذا ويشار إلى أن الديمقراطيين، قالوا، في الشهر الماضي، إنهم يملكون الأصوات الكافية بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار الإجراء، الذي سيفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس قبل الشروع في أي عمل عسكري ضد إيران.

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كما قالت رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي، في وقت سابق، إن "العمليات العسكرية ضد إيران تثير القلق، والسلطة التنفيذية لا تبلغ الكونغرس بشكل صحيح".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردًا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

ودانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".