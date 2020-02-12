أمن بني ملال ينفي تعرض تلاميذ لاعتداء بالسلاح الأبيض بالقرب من إحدى المؤسسات التعليمية! – التفاصيل.

نفت ولاية أمن بني ملال، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من التلاميذ لاعتداء بالسلاح الأبيض بالقرب من إحدى المؤسسات التعليمية في المدينة.

وأفاد بلاغ ولاية الأمن في بني ملال، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، بأن تدوينات حول موضوع تعرض مجموعة من التلاميذ لاعتداء بالسلاح الأبيض بالقرب من إحدى المؤسسات التعليمية في المدينة، أرفقت، بشكل مضلل، وتدليسي، بمجموعة من الصور، التي أظهرت قاصرين يحمل أحدهما أداة غير واضحة المعالم، تم تقديمها كسلاح أبيض من الحجم الكبير، وذلك باعتبار الصور توثق لهذا الاعتداء المزعوم.

وأكد المصدر نفسه أن التحقيقات، والتحريات، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في ضوء محتوى هذه التدوينات، مكنت من تحديد هوية القاصرين، الذين يظهرون في الصور المرفقة بها، وهما تلميذان يبلغان من العمر 16 و17 سنة.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تبين أن الأمر لا صلة له بالاعتداء على التلاميذ بواسطة السلاح الأبيض، وإنما هي قطعة بلاستيكية كان يحملها أحدهما بيده أثناء لعبه مع زميله بالقرب من مؤسستهما التعليمية، قبل أن يعمد ناشر التدوينة إلى استغلالها بشكل مضلل لنشر خبر كاذب.

وأشار البلاغ، أيضا، إلى أن الأبحاث لا تزال جارية لتحديد الخلفيات الحقيقية لطرح هذه الصور، وتداولها بشكل يهدف إلى المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، ورصد المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.