شكيب لعلج يقلص لجان CGEM إلى 16 لجنة بدل 26

عقد الاتحاد العام لرجال الأعمال المغاربة أول مجلس إدارة بعد انتخاب كل من شكيب لعلج، والمهدي التازي، رئيسا ونائبا للرئيس، وهو الاجتماع الذي خصص لتعيين اللجان الدائمة والحسم في الأسماء التي ستترأسها.

وكشف الاتحاد أنه خلال الاجتماع جرى التصويت بالموافقة على وضع 16 لجنة دائمة بدل 26 لجنة، ما يعني تقليص عدد اللجان بعشرة لجان عن الولاية السابقة التي ترأسها كل من صلاح الدين مزوار وفيصل مكوار.

وفضلا عن هذا، أشرف مجلس الإدارة على تعیین رؤساء اللجان الجديدة، وتسمیة رئیس الجهة الثالثة عشر للاتحاد العام لمقاولات المغرب التي تهتم بمغاربة العالم المقاولین، وهو المنصب الذي اختير له كریم عمور.

وقال البلاغ إن رئاسة الاتحاد اعتمدت على حكامة متكاملة، متعددة التخصصات وممثلة للمقاولات المغربیة من جمیع الأحجام والقطاعات والجهات. وبهذا الخصوص جرت الموافقة على اقتراح منح كل من ليلى دكالي وأمینة فیكیكي، منصبا في مجلس الإدارة بصفتهما عضوان بحكم المنصب باقتراح من جمعیات سیدات الأعمال.

على صعيد متصل تقرر أن يجري تعيين بدر علیوة لرئاسة اللجنة الدولیة، ومحمد البشیري رئيسا للجنة الابتكار والتنمیة الصناعیة، في حين أُسندت رئاسة لجنة مواكبة القطاعات والمقاولات المحتاجة إلى إعادة هیكلة، إلى عبدالسلام بناني، ولجنة الذكاء الاقتصادي لإدریس بنعمر، ولجنة الحكومة الإلكترونیة لعبدالقادر بوخریص، ثم لجنة الاقتصاد الأخضر التي سيقودها سعید الهادي.

وسيترأس لجنة التنافسیة اللوجستیة والطاقیة محمد هشام ملاخ، واللجنة التشریعیة والقانونیة كریم متقي، ثم لجنة الاقتصاد المسؤول والمواطن التي ستترأسها سعدیة سلاوي بناني، في حين سيرأس محمد طلال، لجنة المقاولات الصغیرة جدا والصغرى والمتوسطة، ثم كریم التازي الذي اختير لرئاسة لجنة بيئة الأعمال. وبخصوص لجنة المقاولات الناشئة والتحول الرقمي تقرر أن تترأسها مریم زایري، في حين سيرأس اللجنة الاجتماعیة هشام زوانات.

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وبالإضافة إلى ذلك قرر المجلس الإداري تعيين غیثة لحلو یعقوبي رئيسة للجنة رأس المال البشري، وحكیم المراكشي رئيسا للجنة الضرائب والجمارك، وعبدالكریم مهدي في رئاسة لجنة الدینامیة الجهویة والشراكات بین القطاع العام والخاص.

ووفقا للمادة 3.23 من النظام الأساسي، يضيف بلاغ الاتحاد جرى تعیین 22 عضوا، بشكل يضمن المناصفة بين الجنسين، وهم على التوالي شادیة الجزولي عن مجموعة صندوق الإیداع والتدبیر، وآسیة بن حیدة عیوش عن شركة PWC للاستشارات، ومیا لحلو فیلالي ممثلة لشركة فارما 5، ونادیة الفاسي الفهري عن شركة ،INWI، ونزهة طعارجي مراكشي عن شركة EnergyTransfo، وغیتة ماریا زنیبر ممثلة لشركة دیانا هولدینغ، ثم صفیة الفاسي الفهري عن شركة Associés & BFR، وسامیة قباج عن المركزیة للحلیب، وصوفیا الجامعي، عن مجموعة Anassi العقارية، ثم سمیة التازي رئيس شركة Immorente، وزهور قباج الأیوبي ممثلة لشركة Group SOFT. كما جرى تعيين عبدالمجید العراقي حسیني، رئيس مجموعة طاقة المغرب، وجمال شقرون عن شركة Holding GD، ثم محمد أمین بن عبدالله ممثلا لمجموعة اتصالات المغرب، ومحمد فیكرات رئيس مجموعة كوسومار، ثم مولاي عبدالعزیز العلمي عن شركة سهام للتأمین، وسعد برادة عن مجموعة Holding Palmeraie Groupe، وسعید لعلج رئيس Holding SANAM Groupe، وطارق سجلماسي مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. ثم یوسف العراقي الحسیني ممثلا لمجموعة أكوا، ومحمد كریم منیر، البنك الشعبي المركزي، ورمسیس عروب، الرئيس المدير العام لتأمينات الوفاء.

بلاغ مجلس إدارة اتحاد الباطرونا أعلن، أيضا، أنه جرت الموافقة على اقتراح منح كل من ليلى دكالي وأمینة فیكیكي، منصبا في مجلس الإدارة بصفتهما عضوتین بحكم المنصب باقتراح من جمعیات سیدات الأعمال.

وفضلا عن الرئيس ونائبه، أعلن المجلس الإداري عن تعيين كل من نزهة طعارجي مراكشي أمینة للمال، وآسیة بن حیدة عیوش، نائبة لأمینة المال.

وبالإضافة إلى ذلك جرى تعيين كل من محمد فیكرات، وغیثة لحلو یعقوبي، وحكیم المراكشي، وعبدالكریم مهدي، وسعدیة سلاوي بناني ومحمد طلال، ومحمد البشیري نوابا للرئيس.