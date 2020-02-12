نقل المصور الصحافي الزميل للمستشفى بعد إصابته في الرأس بواسطة “شهب إصطناعي” خلال مباراة “الكلاسيكو” بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي. وشهدت نهاية المباراة حالات شغب بسبب اصطدامات بين أنصار الفريقين، علاوة على تراشق الحجارة رغم التعزيزات الأمنية للعبور بالكلاسيكو إلى بر الآمان. وتعرضت العديد من السيارات لأضرار، منها من تم تهميش زجاجها من طرف بعض المحسوبين على الفريقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شغب “الكلاسيكو”.. نقل مصور صحافي إلى المستشفى بسبب “الشهب الإصطناعية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.