السلامي: إتخذنا قرار المنافسة على اللقب الأقرب والأهم ونتحمل المسؤولية

أرجع جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي، الهزيمة في مباراة “الكلاسيكو” أمام الجيش الملكي إلى كثرة الغيابات والمباريات.

وشدد السلامي على كونه إختار قرار المنافسة على اللقب الأقرب والأهم، المتمثل في كأس محمد السادس للأبطال.

وتابع السلامي، في معرض حديثه خلال الندوة الصحافية، قائلا “أمامنا يوم غد لخوض حصة واحدة قبل السفر إلى مصر لمواجهة الإسماعيلي، ليس أمامنا متسع من الوقت سواء من أجل التحضير أو إسترجاع اللاعبين المصابين، سنحاول العودة بنتيجة إيجابية.

ومني الرجاء بالهزيمة في “الكلاسيكو” بهدف دون مقابل، سجله المهاجم العسكري جوزيف في الجولة الثانية.